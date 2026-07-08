La porte du journal Haaretz vandalisée à Tel-Aviv

Un acte de vandalisme a visé les locaux du journal Haaretz à Tel-Aviv dans la nuit de mardi à mercredi. Un individu masqué a lancé deux briques contre la porte d'entrée des bureaux du quotidien, causant d'importants dégâts matériels.

Selon les images de vidéosurveillance, la première brique n'a pas suffi à briser la vitre. Le suspect en a alors lancé une seconde, qui a fait voler en éclats la porte vitrée, avant de s'enfuir immédiatement.

Aucune plainte officielle n'avait encore été déposée dans l'immédiat, mais la police a contacté Haaretz et a ouvert un examen des circonstances de l'incident.

Cette attaque intervient quelques jours après un acte similaire visant l'immeuble abritant les bureaux de Channel 12 News à Tel-Aviv. Dans ce dossier, il n'était pas encore établi si la chaîne d'information était directement visée ou si le vandalisme concernait une autre entreprise installée dans le bâtiment.

L'incident contre Channel 12 News était lui-même survenu environ un mois après des graffitis menaçants découverts près des bureaux de la chaîne. Celle-ci avait alors dénoncé des violences « choquantes, mais pas surprenantes », appelant la police à identifier rapidement les responsables.