Le ministère de l'Éducation oblige les écoles publiques à autoriser les tefillin

Le ministère israélien de l’Éducation publie de nouvelles directives obligeant les écoles publiques à permettre aux élèves qui le souhaitent de mettre les tefillin pendant les pauses.

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A young ultra orthodox Jewish men studying at a yeshiva (Jewish seminary) in Jerusalem, seen wearing tefilin and a prayer shawls during morning prayers.
A young ultra orthodox Jewish men studying at a yeshiva (Jewish seminary) in Jerusalem, seen wearing tefilin and a prayer shawls during morning prayers.Nati Shohat / Flash90

Le ministère israélien de l’Éducation a publié lundi une nouvelle circulaire nationale encadrant la mise des tefillin dans les écoles publiques du pays.

Pour la première fois, une directive officielle impose aux établissements d’autoriser les élèves qui le souhaitent à mettre les tefillin dans l’enceinte scolaire. Jusqu’ici, la question dépendait souvent de l’interprétation des chefs d’établissement, ce qui avait entraîné des tensions avec certains élèves et parents.

Selon les nouvelles règles, chaque école devra définir une politique interne claire, intégrée à son règlement, avec un lieu respectueux prévu à cet effet et des horaires précis. Le ministère souligne que cette pratique ne pourra se faire que pendant les pauses, et jamais au détriment des heures de cours.

La responsabilité d’apporter les tefillin, d’assister aux cours et d’arriver à l’heure restera entièrement celle des élèves.

Le ministre de l’Éducation, Yoav Kisch, a salué une mesure destinée à mettre fin aux ambiguïtés.

« Dans l’État juif, la mise des tefillin ne devrait pas être un sujet de controverse ou d’interprétation locale », a-t-il déclaré.

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