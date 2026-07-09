Le soldat Yoav Shriker, qui avait défié le cancer en battant des records, est décédé à 29 ans

Le soldat de Tsahal Yoav Shriker, membre de l’unité d’élite Yahalom du génie militaire, est décédé mardi à l’âge de 29 ans, après plus de deux ans et demi de lutte contre un cancer.

Malgré la maladie, Yoav Shriker avait continué à repousser ses limites. Il avait notamment établi plusieurs records israéliens en courant un semi-marathon avec un sac de 35 kilos et un marathon avec une charge de 32 kilos.

Selon ses proches, au lendemain d’un traitement de radiothérapie de six semaines, il avait parcouru 60 kilomètres en courant, avant de reprendre un entraînement intensif comprenant du CrossFit, des tractions de véhicules à la corde, des courses en mer avec un gilet lesté et des bains en eau glacée.

« En deux ans de maladie, Yoav a accompli ce que d'autres ne réalisent pas en une vie », ont confié ses amis à N12.

Parallèlement à ses exploits sportifs, Yoav Shriker collaborait avec l'Université de Hong Kong afin d'améliorer les méthodes de détection du cancer de la bouche. Il documentait également les effets de différents changements de mode de vie sur son propre organisme, dans l'espoir d'aider les futurs patients.

Ses proches soulignent qu'il nourrissait de nombreux projets pour l'entreprise qu'il avait fondée, tout en restant très engagé auprès des jeunes.

En parallèle de son service militaire, Yoav Shriker s'investissait comme bénévole au sein du mouvement des Scouts israéliens, où il accompagnait et encadrait des enfants.