Rom Braslavski achève un rouleau de la Torah commencé pendant sa captivité à Gaza

La cérémonie s'est tenue après son retour en Israël, près de deux ans après le début de la rédaction du Sefer Torah. La dernière lettre était volontairement restée inachevée, dans l'attente de sa libération.

L'initiative revient à Tzachi Amoyal, qui avait entrepris la rédaction du rouleau « pour le retour rapide de l'otage Rom Braslavski ». Refusant de le terminer tant que ce dernier demeurait captif, il avait réservé la dernière lettre à Braslavski lui-même.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Rom Braslavski a raconté que Tzachi Amoyal « a laissé une dernière lettre dans le rouleau et a refusé d'achever son écriture tant que je ne serais pas sorti de la maison de captivité, libéré et revenu pour écrire cette dernière lettre ».

Il a ajouté que, malgré les difficultés, Tzachi Amoyal avait attendu deux ans avant de conclure le rouleau : « Il était sur le point d'abandonner et de le terminer, mais il m'a attendu pendant deux ans. Et cela s'est finalement produit. »

Rom Braslavski a conclu son message en remerciant son père : « Papa, merci de m'avoir donné le privilège d'avoir un rouleau de la Torah à mon nom. »