Survivant du festival Nova puis d'un cancer, il peine aujourd'hui à financer son mariage

L'histoire de Noam et d'Avishag est celle de deux survivants du festival Nova, dont la vie a été bouleversée par les événements du 7 octobre 2023.

Alors que les tirs et le chaos régnaient sur le site du festival, Noam affirme avoir fait une promesse : s'il survivait, il respecterait désormais le Shabbat. Il a survécu à l'attaque, mais quelques semaines plus tard, un cancer lui a été diagnostiqué.

Après des mois de traitements et de rééducation, Noam est aujourd'hui en rémission. Tout au long de cette épreuve, Avishag, également rescapée du festival Nova, est restée à ses côtés.

Selon le récit publié dans le cadre d'une campagne de collecte de fonds, le parcours spirituel de Noam aurait profondément marqué Avishag, au point de la conduire à se convertir au judaïsme afin de fonder un foyer juif avec lui.

Le couple doit se marier le 28 juin. Mais les difficultés financières accumulées à la suite de la maladie de Noam, ainsi que l'absence de soutien familial pour Avishag, compliquent l'organisation de leur mariage et leur installation.

Une campagne de financement participatif a été lancée afin de les aider à couvrir les frais essentiels de la cérémonie et à meubler leur premier logement.

Le rabbin David Abouhatzeira a apporté son soutien à cette initiative, indiquant qu'il prierait pour les personnes qui contribueront à cette collecte.

À travers cet appel, Noam et Avishag expliquent ne pas rechercher le luxe, mais simplement les moyens de commencer leur vie commune « avec dignité », après avoir traversé deux épreuves qui ont failli leur coûter la vie.