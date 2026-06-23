Survivant du festival Nova puis d'un cancer, il peine aujourd'hui à financer son mariage
Noam, rescapé du massacre du festival Nova puis d'un cancer, épousera le 28 juin Avishag, elle aussi survivante de l'attaque. Le couple lance un appel aux dons pour pouvoir célébrer son mariage.
L'histoire de Noam et d'Avishag est celle de deux survivants du festival Nova, dont la vie a été bouleversée par les événements du 7 octobre 2023.
Alors que les tirs et le chaos régnaient sur le site du festival, Noam affirme avoir fait une promesse : s'il survivait, il respecterait désormais le Shabbat. Il a survécu à l'attaque, mais quelques semaines plus tard, un cancer lui a été diagnostiqué.
Après des mois de traitements et de rééducation, Noam est aujourd'hui en rémission. Tout au long de cette épreuve, Avishag, également rescapée du festival Nova, est restée à ses côtés.
Selon le récit publié dans le cadre d'une campagne de collecte de fonds, le parcours spirituel de Noam aurait profondément marqué Avishag, au point de la conduire à se convertir au judaïsme afin de fonder un foyer juif avec lui.
Le couple doit se marier le 28 juin. Mais les difficultés financières accumulées à la suite de la maladie de Noam, ainsi que l'absence de soutien familial pour Avishag, compliquent l'organisation de leur mariage et leur installation.
Une campagne de financement participatif a été lancée afin de les aider à couvrir les frais essentiels de la cérémonie et à meubler leur premier logement.
Le rabbin David Abouhatzeira a apporté son soutien à cette initiative, indiquant qu'il prierait pour les personnes qui contribueront à cette collecte.
À travers cet appel, Noam et Avishag expliquent ne pas rechercher le luxe, mais simplement les moyens de commencer leur vie commune « avec dignité », après avoir traversé deux épreuves qui ont failli leur coûter la vie.