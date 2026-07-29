Une enquête révèle que Benayahou Melet a continué à combattre les terroristes malgré ses blessures mortelles

Les premiers éléments de l'enquête de Tsahal sur l'attentat meurtrier perpétré vendredi sur la crête de Sela, entre Har Bracha et Havat Gilad, mettent en lumière le courage de Benayahou Melet, adjoint au responsable de la sécurité de Havat Gilad, qui aurait continué à combattre les assaillants malgré des blessures mortelles.

Selon l'armée, l'enquête n'est pas encore terminée en raison de la complexité de la scène, où plusieurs armes ont été utilisées. Toutefois, l'analyse des vidéos et des témoignages indique que Benayahou Melet, grièvement touché, s'est relevé, a sorti son arme de poing et a ouvert le feu sur les terroristes avant de s'effondrer.

Les images et les premiers éléments de l'enquête suggèrent qu'il a atteint plusieurs assaillants, dont au moins un qui a été tué et deux autres blessés. Certains échanges de tirs font encore l'objet d'investigations.

L'enquête souligne également l'action du major Yuval Ezra, tué lors de l'attaque, qui s'est précipité vers les combats après avoir constaté qu'une arme avait été dérobée. Un soldat de la brigade Golani, qui n'était pas en service, est également intervenu et a ouvert le feu sur les terroristes sans toucher le responsable de la sécurité de Havat Gilad avec lequel ils étaient aux prises.

Après avoir visionné les images, Esther Melet, la veuve de Benayahou, a salué le courage de son mari. « Benayahou a été un héros de son vivant et un héros dans sa mort. Ces images montrent qu'il a réussi à atteindre les terroristes qui l'entouraient », a-t-elle déclaré, appelant à donner aux soldats « un soutien total pour ouvrir le feu sur l'ennemi sans craindre des enquêtes ou des arrestations ».

Le président du Conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, a lui aussi rendu hommage à Benayahou Melet, estimant qu'il « a sauvé des vies jusqu'à son dernier souffle » et affirmant que la réponse au terrorisme serait de « continuer à construire et développer » les implantations en Judée-Samarie.