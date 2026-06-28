Le capitaine David Hazutt est tombé au combat au sud du Liban

Le capitaine David Hazutt, 21 ans, commandant de peloton au sein du 12ᵉ bataillon de la brigade Golani et originaire d'Ashkelon, est tombé au combat dans le sud du Liban, a annoncé dimanche Tsahal.

Selon les premiers éléments de l'enquête de l'armée israélienne, l'incident s'est produit vers 2 heures du matin dans le village de Deir Siryan. Des soldats de la brigade Golani sont entrés dans un bâtiment lorsqu'ils se sont retrouvés face à un terroriste du Hezbollah. Un échange de tirs a alors éclaté.

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Au cours de l'affrontement, le capitaine David Hazutt a été mortellement touché. Un autre soldat a été légèrement blessé. Il a été évacué vers un hôpital pour y recevoir des soins, tandis que sa famille a été informée.

Les forces israéliennes ont lancé d'importantes recherches pour retrouver le terroriste ayant pris la fuite. Parallèlement, l'armée de l'air et les forces au sol ont frappé plusieurs positions du Hezbollah dans le secteur.

Cette perte intervient alors que Tsahal poursuit ses opérations dans le sud du Liban afin d'empêcher le Hezbollah de reconstituer ses capacités militaires et de neutraliser les menaces pesant sur les forces israéliennes déployées le long de la frontière nord.