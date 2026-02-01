KLM annonce la reprise de ses vols vers Israël dès lundi

La compagnie aérienne néerlandaise KLM a annoncé dans la nuit la reprise de ses vols vers Israël, ainsi que vers plusieurs destinations du Moyen-Orient, malgré un contexte sécuritaire toujours tendu. La décision marque un nouveau revirement, après une annonce similaire faite la semaine dernière puis rapidement annulée en raison de la montée des tensions régionales.

Dans un communiqué, KLM précise que, "sur la base de la situation sécuritaire actuelle et des possibilités opérationnelles", elle a décidé de relancer ses vols vers Tel Aviv les 2 et 3 février, selon un programme adapté. La compagnie indique également qu’elle opérera des vols vers Dubaï entre le 1er et le 6 février, là encore avec des horaires ajustés. Parallèlement, KLM confirme la reprise de liaisons vers d’autres destinations régionales, notamment Riyad et Dammam, en Arabie saoudite.

Cette reprise contraste avec la prudence affichée par d’autres transporteurs européens. Jeudi, la compagnie espagnole Iberia Express a annoncé la prolongation de l’annulation de ses vols de nuit vers Israël jusqu’au 6 février. Filiale de la compagnie nationale Iberia, Iberia Express a cessé d’opérer des vols nocturnes vers Tel Aviv depuis le 16 janvier et se limite désormais à une seule rotation quotidienne entre Madrid et Tel Aviv.

De son côté, le groupe Lufthansa Group, qui rassemble notamment Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines et Eurowings, a décidé de prolonger l’annulation de ses vols de nuit vers Israël jusqu’au mardi 3 février. Ces compagnies avaient suspendu leurs liaisons nocturnes il y a environ deux semaines et demie, certaines rotations ayant été reprogrammées en journée. En outre, le groupe allemand a annoncé contourner, jusqu’à nouvel ordre, les espaces aériens de l’Iran et de l’Irak, dans le cadre de ses ajustements sécuritaires.

Enfin, la compagnie italienne ITA Airways a également fait savoir qu’elle prolongeait l’annulation de ses vols de nuit vers Israël jusqu’au 3 février inclus.