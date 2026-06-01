L’aéroport Ben Gourion lance un nouveau parking gratuit

L’Autorité aéroportuaire israélienne a annoncé l’ouverture d’un nouveau parking à l’aéroport Ben Gourion, gratuit pendant la première heure.

Ce parking est destiné aux conducteurs qui viennent chercher des passagers à leur arrivée. Il doit permettre d’attendre sans bloquer la circulation et sans risquer d’amende.

L’Autorité rappelle qu’il est interdit de s’arrêter ou de stationner sur les bas-côtés des routes autour de l’aéroport. Cette pratique gêne le trafic et met en danger les automobilistes. Les contrevenants s’exposent à une amende de 500 shekels.

Le nouveau parking se trouve à quelques minutes du terminal.

Cette mesure s’ajoute à d’autres nouveautés récemment lancées à Ben Gourion, notamment un service numérique permettant aux passagers d’étiqueter et de déposer eux-mêmes leurs bagages, afin de réduire les temps d’attente dans les terminaux.