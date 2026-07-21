Des supporters espagnols piétinent un drapeau israélien lors des célébrations du Mondial

Des supporters espagnols ont été filmés en train de piétiner un drapeau israélien dans les rues de Madrid, en marge des célébrations organisées après la victoire de l’Espagne en Coupe du monde.

Dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux et visionnée plusieurs millions de fois, plusieurs personnes apparaissent en train de marcher sur le drapeau déposé au milieu de la chaussée. Les supporters ont ensuite fait signe au conducteur d’une voiture de rouler dessus. Celui-ci s’exécute sous les acclamations d’une partie de la foule.

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L’incident s’est produit alors que plus d’un million de personnes avaient envahi lundi les rues de la capitale espagnole pour célébrer le sacre de la sélection nationale.

Ces images interviennent dans un contexte de tensions croissantes autour d’Israël en Espagne, y compris dans le monde du sport. Lamine Yamal avait notamment suscité une polémique quelques mois plus tôt en brandissant un drapeau palestinien depuis le bus à impériale du FC Barcelone lors de la parade organisée pour célébrer le titre de champion d’Espagne.

Le club catalan avait alors pris ses distances avec l’initiative du joueur, affirmant que ce geste n’avait pas été préparé par le FC Barcelone et qu’il s’était produit de manière spontanée. Dans son communiqué, le club avait réaffirmé son attachement "aux valeurs de respect, d’inclusion, de diversité et de dialogue", tout en reconnaissant que ces images avaient pu provoquer "un malaise ou une déception" au sein de la communauté de supporters israéliens.