Des supporters japonais brandissent un drapeau de la Seconde Guerre mondiale

Un geste qui a provoqué une vive polémique en Asie et conduit la Corée du Sud à saisir officiellement la FIFA.

Une nouvelle controverse secoue la Coupe du monde 2026. Lors de la rencontre entre le Japon et la Tunisie, disputée à Monterrey (Mexique), plusieurs supporters japonais ont déployé le drapeau du « Soleil levant », symbole de l'armée impériale japonaise, malgré les règles de la FIFA interdisant les messages et symboles à caractère politique ou offensant.

Le drapeau, composé d'un disque rouge entouré de seize rayons, est apparu dans les tribunes et a même été visible lors de la retransmission télévisée du match.

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Son utilisation a immédiatement suscité l'indignation en Corée du Sud, en Corée du Nord et en Chine, où ce symbole reste associé aux crimes de guerre, au militarisme et à l'occupation japonaise durant la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs responsables sud-coréens le comparent régulièrement à la croix gammée nazie.

Face à cet incident, le professeur Seo Kyoung-duk, figure de la lutte contre l'utilisation de ce symbole, a adressé une plainte officielle à la FIFA, demandant son interdiction définitive dans les stades.

« La Coupe du monde est un événement qui rassemble les peuples. Brandir ce drapeau ravive les traumatismes de millions de personnes en Asie », a-t-il déclaré.

Le Japon défend de son côté une tout autre lecture. Les autorités japonaises rappellent que ce drapeau existe depuis plusieurs siècles et qu'il constitue, selon elles, un symbole traditionnel toujours utilisé par les Forces d'autodéfense japonaises et la marine du pays.

L'affaire a rapidement enflammé les réseaux sociaux japonais. De nombreux internautes dénoncent la plainte sud-coréenne et réclament que la Fédération japonaise de football proteste auprès de la FIFA. Certains appellent même le gouvernement à saisir la Cour internationale de Justice.

La FIFA n'a, pour l'heure, pas réagi publiquement. Un précédent existe toutefois : en 2017, le club japonais Kawasaki Frontale avait été condamné à une amende par la Confédération asiatique de football après que ses supporters eurent déployé le même drapeau lors d'un match de Ligue des champions asiatique.