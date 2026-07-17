États-Unis/Mondial 2026 : les démocrates soutiennent l’Espagne, les républicains l’Argentine

À quelques jours de la finale de la Coupe du monde entre l'Espagne et l'Argentine, un sondage YouGov met en lumière une étonnante ligne de fracture au sein de l'électorat américain. Réalisée le 16 juillet auprès de 2 736 personnes, l'enquête montre que les préférences sportives varient sensiblement selon l'appartenance politique.

Dans l'ensemble, l'Espagne recueille 23 % des soutiens, contre 20 % pour l'Argentine. Mais près d'un Américain sur deux, soit 44 %, ne se prononce pas, tandis que 14 % disent ne souhaiter la victoire d'aucune des deux équipes.

Le contraste devient plus net lorsque les réponses sont réparties selon les sensibilités politiques. Parmi les électeurs démocrates, 29 % souhaitent un sacre espagnol, contre 19 % pour l'Argentine. Chez les Républicains, la tendance s'inverse : 23 % soutiennent Lionel Messi et ses coéquipiers, contre 19 % en faveur de la Roja. Les indépendants se rapprochent davantage de la moyenne nationale, avec 21 % pour l'Espagne et 17 % pour l'Argentine.

Cette polarisation sportive fait écho au contexte très politique de ce Mondial organisé aux États-Unis. Le président de la Fifa, Gianni Infantino, a affiché sa proximité avec Donald Trump, tandis que l'Argentine est dirigée par Javier Milei, figure de la droite latino-américaine et fervent soutien d'Israël. L'Espagne, de son côté, est associée à une ligne nettement à gauche, critique constante de l'État hébreu depuis le 7 octobre, où les actes antisémites ont explosé après l'attaque meurtrière du Hamas.

Reste à savoir si les personnes interrogées ont réellement projeté leurs convictions politiques sur le terrain. L'opposition peut aussi être lue à travers l'image des deux équipes : l'Espagne incarne avant tout la force du collectif, tandis que l'Argentine reste fortement identifiée à son capitaine Lionel Messi.

Les pronostics offrent toutefois une nuance. Les Républicains restent cohérents avec leur préférence, puisque 32 % prévoient une victoire argentine, contre 22 % pour l'Espagne. Les Démocrates, eux, espèrent davantage un succès espagnol, mais sont plus nombreux à croire que l'Argentine remportera le trophée : 30 % contre 26 %.