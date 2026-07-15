La France éliminée par l’Espagne aux portes de la finale

La Roja a ouvert le score à la 22e minute grâce à un penalty transformé par Mikel Oyarzabal, après une faute provoquée par Lamine Yamal. Les Espagnols ont ensuite doublé la mise à la 58e minute par Pedro Porro, à l’issue d’une combinaison avec Dani Olmo.

Peu inspirés offensivement, les hommes de Didier Deschamps n’ont jamais réussi à renverser la rencontre. Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé se sont procuré quelques occasions en seconde période, mais sans parvenir à tromper le gardien espagnol Unai Simón.

À l’issue de la rencontre, Rayan Cherki n’a pas cherché d’excuses : « La seule équipe qui nous a battus, c’est nous-mêmes. » Kylian Mbappé a reconnu que les Français n’avaient « pas mis tous les ingrédients pour aller en finale », tandis que Didier Deschamps a admis que l’Espagne avait été supérieure, tout en s'interrogeant sur le niveau de l'arbitrage.

L’Espagne disputera dimanche la deuxième finale de Coupe du monde de son histoire, face au vainqueur de l’autre demi-finale entre l’Argentine et l’Angleterre. La France, de son côté, jouera le match pour la troisième place, qui sera aussi la dernière rencontre de Didier Deschamps à la tête des Bleus avant son départ.