Mbappé s'offre un doublé et envoie la France en 16es de finale

La France a validé son billet pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde en s'imposant 3-0 face à l'Irak, lundi, à Philadelphie.

Kylian Mbappé, qui fêtait sa 100e sélection en équipe de France, a inscrit un doublé, tandis qu'Ousmane Dembélé a marqué le troisième but des Bleus.

La rencontre a toutefois été interrompue pendant près de deux heures à la mi-temps en raison d'un violent orage. Les spectateurs ont été invités à se réfugier dans les coursives du Lincoln Financial Field, tandis que les équipes techniques ont dû évacuer l'eau accumulée sur la pelouse avant la reprise du match.

Cette longue interruption n'a pas empêché les supporters irakiens de continuer à chanter et à jouer du tambour, tandis que les fans français ont regagné leurs places dès la reprise de la rencontre.

Avec ce doublé, Kylian Mbappé porte son total à 16 buts en Coupe du monde. Il rejoint ainsi l'Allemand Miroslav Klose au deuxième rang des meilleurs buteurs de l'histoire de la compétition. Seul Lionel Messi le devance désormais avec 18 réalisations, un record établi quelques heures plus tôt lors de la victoire de l'Argentine contre l'Autriche.

La France jouera samedi contre la Norvège pour la première place du groupe I.

De son côté, l'Irak conserve une infime chance de qualification parmi les meilleurs troisièmes, mais devra impérativement battre le Sénégal lors de son dernier match tout en espérant des résultats favorables dans les autres groupes. Cette édition marque le retour de la sélection irakienne en Coupe du monde, quarante ans après sa dernière participation.