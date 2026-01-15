Retour anticipé sur Terre pour quatre astronautes après un problème médical à bord de l’ISS

Quatre astronautes de la mission Crew-11 sont revenus sur Terre plus tôt que prévu dans la nuit de mercredi à jeudi, après qu’un problème médical touchant l’un des membres de l’équipage a conduit la NASA à écourter leur séjour à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Les astronautes ont amerri dans l’océan Pacifique, au large de San Diego, peu après 3h40 (heure de la côte Est), à bord d’une capsule Crew Dragon de SpaceX.

L’équipage avait quitté l’ISS mercredi en fin d’après-midi pour un voyage de retour d’environ dix heures, marqué par une descente progressive en altitude avant la rentrée atmosphérique. L’amerrissage s’est déroulé sans incident, sous le regard inattendu de quelques dauphins nageant à proximité du site de récupération.

La décision de rapatrier l’équipage a été prise la semaine dernière, après l’annulation d’une sortie extravéhiculaire prévue. La NASA n’a pas précisé l’identité de l’astronaute concerné ni la nature exacte du problème médical, se contentant d’indiquer que son état est stable et ne nécessitait pas d’aménagement particulier pour le retour. Selon l’agence spatiale américaine, il ne s’agit pas d’une blessure liée aux opérations, mais d’un souci médical apparu dans l’environnement contraignant de la microgravité, rendant nécessaire un retour sur Terre pour des examens plus approfondis.

La mission Crew-11 rassemble deux astronautes de la NASA, Mike Fincke et Zena Cardman, l’astronaute japonais Kimiya Yui (JAXA) et le cosmonaute russe Oleg Platonov (Roscosmos). Tous ont passé près de cinq mois en orbite.

Comme c’est l’usage, les astronautes devraient quitter la capsule à l’aide de brancards ou de fauteuils roulants, une mesure standard après de longs séjours dans l’espace. L’astronaute concerné fera l’objet d’un suivi médical complet à son retour.

Initialement, Crew-11 devait rester en orbite jusqu’à la mi-février, après l’arrivée de l’équipage de relève. Leur départ anticipé laisse actuellement trois astronautes à bord de l’ISS.