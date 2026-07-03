Emanuel Sharp, né à Tel-Aviv, signe son premier contrat NBA avec les Sacramento Kings

Les Sacramento Kings ont officialisé la signature du jeune arrière Emanuel Sharp, sélectionné en 45e position de la draft NBA 2026. Selon HoopsHype, le joueur de 22 ans s’est engagé pour trois saisons dans le cadre d’un contrat d’une valeur totale de 6,35 millions de dollars.

L’accord prévoit deux années garanties, tandis que la troisième saison est assortie d’une option d’équipe. Sharp percevra un salaire correspondant aux barèmes réservés aux choix du second tour de la draft.

Né à Tel-Aviv, Emanuel Sharp possède les nationalités israélienne, américaine et canadienne. Son arrivée en NBA renforce la présence israélienne dans la ligue nord-américaine, où évoluent déjà plusieurs joueurs israéliens, notamment Deni Avdija, ainsi que les jeunes talents Danny Wolf et Ben Saraf.

Avant de franchir le cap du professionnalisme, Sharp s’est illustré sous les couleurs de l’Université de Houston. Lors de sa dernière saison universitaire, il a tourné à 15,5 points de moyenne par match tout en se distinguant par son adresse extérieure et son engagement défensif.

Le basket-ball est profondément ancré dans l’histoire familiale du joueur. Son père, Derrick Sharp, est une figure emblématique du basket israélien après avoir marqué l’histoire du Maccabi Tel Aviv et porté le maillot de la sélection nationale israélienne.

Sa mère, Justine Ellison Sharp, originaire de la province canadienne de l’Ontario, a elle aussi connu une brillante carrière universitaire. Ancienne vedette de l’Université de Toronto, elle a été intronisée au Hall of Fame de l’établissement en 2009 après avoir mené son équipe à plusieurs succès nationaux.

Avec cette signature, Emanuel Sharp entame officiellement sa carrière NBA et tentera de se faire une place dans l’effectif des Kings dès la saison prochaine.