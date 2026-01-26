Football israélien : vaste opération policière contre un réseau de matchs truqués

Au terme de plusieurs mois d'enquête sous couverture, la police israélienne a procédé lundi matin à une série d'interpellations dans une affaire de corruption qui secoue le football national. Dix-sept suspects liés au club de Kiryat Yam, évoluant en Ligue nationale, ont été arrêtés à leur domicile dans la région côtière, soupçonnés d'achat et de vente de matchs au cours des trois dernières années.

Parmi les personnes interpellées figurent un joueur ainsi que sept membres de la direction du club. La police prévoit de demander la prolongation de leur détention, tandis que les autres suspects devraient être libérés après interrogatoire. Viktor Mishayev, un criminel notoire dont le nom est associé à cette affaire, a également été arrêté, et la police demandera également le maintien de sa détention.

Selon les enquêteurs, un réseau criminel aurait utilisé le club comme plateforme de blanchiment d'argent, notamment par le biais de paris truqués et de doubles contrats de joueurs. Mishayev aurait joué un rôle central dans la manipulation de matchs, en gérant des sites de paris illégaux en Israël et à l'étranger.

L'investigation, lancée il y a plusieurs mois en collaboration avec la Fédération israélienne de football, fait suite à plusieurs soupçons concernant la gestion du club. Les enquêteurs ont découvert qu'une organisation criminelle était impliquée dans la gestion administrative et financière de l'équipe, recourant notamment à la corruption de joueurs et à des paris illicites.

Le mode opératoire était particulièrement élaboré : après avoir truqué un match moyennant versement de pots-de-vin, le réseau plaçait des paris illégaux en Israël et à l'étranger sur l'issue désormais connue d'avance. Cette méthode aurait permis de transférer des dizaines de millions de shekels.

L'enquête révèle également que l'organisation criminelle injectait dans le club des fonds provenant d'activités illicites dans le but de les blanchir. Des soupçons portent aussi sur l'existence de doubles contrats pour certains joueurs, une pratique permettant de dissimuler les véritables montants versés.

Cette affaire majeure porte un coup dur à la crédibilité du football israélien et soulève des questions sur les mécanismes de contrôle au sein des clubs professionnels. Les autorités sportives et judiciaires devront désormais déterminer l'étendue réelle de cette corruption et ses ramifications éventuelles dans d'autres clubs du championnat.