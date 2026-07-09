Historique : l'Israélien Anan Khalaili transféré à l’Inter Milan pour 25 millions d'euros

Anan Khalaili est sur le point de franchir un nouveau cap dans sa carrière. L’ailier droit israélien de l’Union Saint-Gilloise doit rejoindre l’Inter Milan dans le cadre d’un transfert estimé à 25 millions d’euros, bonus compris, un montant qui constituerait un record pour un joueur israélien.

Selon le journaliste Fabrizio Romano, l’accord est en place entre l’Inter et l’Union Saint-Gilloise autour d’un montant fixe de 25 millions d’euros, assorti de bonus. Le spécialiste du mercato affirme également que l’accord avec le joueur avait déjà été conclu ces derniers jours, avant qu’une réunion en face-à-face avec les dirigeants intéristes ne permette de finaliser l’entente entre les clubs. "Inter have their new RWB", a-t-il écrit, présentant Khalaili comme le nouveau piston droit du club milanais.

https://x.com/i/web/status/2075229078395695568 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le joueur de 21 ans devrait s’engager avec l’Inter jusqu’en 2031, un contrat longue durée qui témoigne de la confiance placée en lui par le club lombard et par son entraîneur Cristian Chivu. L’Inter, qui évolue traditionnellement dans un système en 3-5-2, voit en Khalaili le successeur de Denzel Dumfries, parti au Real Madrid pour environ 20 millions d’euros.

Révélé au Maccabi Haïfa, Khalaili avait quitté Israël pour rejoindre l’Union Saint-Gilloise contre 6,5 millions d’euros. Son passage en Belgique lui a permis de changer de dimension, notamment grâce à ses performances en Ligue des champions, où il a inscrit trois buts sous le maillot du club belge. Il avait d’ailleurs affronté l’Inter cette saison lors d’une lourde défaite 4-0, une rencontre qui n’a visiblement pas empêché les Nerazzurri de voir en lui un joueur d’avenir.

Naples s’était également positionné sur le dossier et semblait proche de conclure son arrivée, mais les lenteurs dans les négociations ont permis à l’Inter de prendre l’avantage et de boucler l’opération. Le transfert représente aussi une excellente affaire financière pour le Maccabi Haïfa, qui doit percevoir 15 % du montant de la transaction ainsi que des indemnités de solidarité, soit environ 3,46 millions d’euros supplémentaires.

Au total, entre le transfert initial vers l’Union Saint-Gilloise et les sommes liées à son départ vers l’Italie, le club israélien devrait encaisser près de 9,1 millions d’euros. Une opération qui pourrait devenir l’une des plus rentables de l’histoire du football israélien.

Formé au Maccabi Haïfa, Khalaili avait intégré l’équipe première lors de la saison 2022-2023 avant de s’imposer comme un élément important en 2023-2024. Son parcours avait également été marqué par une campagne remarquée lors du Mondial U20, qui avait contribué à attirer l’attention des clubs européens. Avec son arrivée annoncée à l’Inter, il s’apprête désormais à rejoindre l’un des plus grands clubs du continent.