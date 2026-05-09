L’Iran confirme sa participation au Mondial 2026

La Fédération iranienne de football a confirmé samedi que la sélection nationale participerait à la Coupe du monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, malgré les tensions géopolitiques actuelles et le conflit en cours impliquant Téhéran.

Le président de la Fédération, Mehdi Taj, a toutefois indiqué à la télévision d’État iranienne que l’Iran avait soumis une série de conditions aux pays hôtes afin de garantir la participation de l’équipe nationale dans des conditions jugées acceptables par les autorités iraniennes.

Selon lui, Téhéran réclame notamment des garanties concernant l’obtention des visas pour les joueurs, entraîneurs et membres de la délégation iranienne, afin d’éviter « toute complication ou restriction politique ». L’Iran demande également le respect strict du drapeau national et de l’hymne iranien durant la compétition.

Parmi les autres exigences formulées figurent des mesures de sécurité renforcées dans les aéroports, les hôtels et les itinéraires empruntés par la sélection iranienne pendant le tournoi.

Cette annonce intervient dans un contexte diplomatique extrêmement tendu entre l’Iran et les États-Unis depuis le début de la guerre régionale opposant Téhéran à Israël et à Washington. Les relations entre les deux pays restent marquées par des décennies d’hostilité politique et de sanctions américaines contre la République islamique.

Le Mondial 2026, premier de l’histoire à réunir 48 équipes, doit se dérouler principalement aux États-Unis, avec plusieurs rencontres également organisées au Canada et au Mexique.

La participation de l’Iran pourrait ainsi devenir un sujet hautement sensible sur le plan diplomatique et sécuritaire, notamment autour des déplacements de supporters, des questions de visas et des éventuelles manifestations politiques durant la compétition.

Malgré ces tensions, les autorités iraniennes assurent vouloir maintenir la présence de la sélection nationale au tournoi, considéré comme un enjeu sportif et symbolique majeur pour le pays.