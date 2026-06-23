La célébration de Lamine Yamal enflamme les réseaux sociaux

Lamine Yamal, la nouvelle star de la sélection espagnole, fait l'objet d'une vive polémique après sa célébration lors de la victoire 4-0 de l'Espagne face à l'Arabie saoudite, dimanche, à la Coupe du monde.

Après avoir inscrit son premier but dans le tournoi, l'ailier de 18 ans s'est prosterné sur la pelouse, un geste interprété par de nombreux internautes comme une célébration à caractère islamique. La scène a rapidement suscité un flot de réactions sur les réseaux sociaux.

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Certains internautes ont vivement critiqué le joueur, allant jusqu'à affirmer qu'« il ne mérite pas de représenter l'Espagne ». D'autres ont dénoncé des commentaires xénophobes ou islamophobes visant le jeune international espagnol.

Un supporter présent au stade a également publié une vidéo dans laquelle il proteste contre cette célébration, estimant que le but était « entaché » par le geste du joueur.

Cette controverse n'a toutefois pas éclipsé la performance sportive de Lamine Yamal. Auteur d'une prestation remarquée, il est devenu le septième joueur de l'histoire à marquer en Coupe du monde avant l'âge de 19 ans. Il a notamment inscrit son nom devant Lionel Messi en termes de précocité dans la compétition et a reçu les éloges de nombreux observateurs, dont Wayne Rooney.

Cette nouvelle polémique intervient quelques semaines après un autre épisode très commenté. Lors des célébrations du titre de champion d'Espagne du FC Barcelone, en mai dernier, Lamine Yamal avait été filmé brandissant un drapeau palestinien à bord du bus du club, devenant le seul joueur de l'effectif à afficher publiquement un symbole politique lors des festivités.

Depuis, chacune de ses apparitions continue d'être scrutée, tant sur le plan sportif qu'en dehors des terrains.