Le passé israélien de Robbie Keane suscite la colère de supporters du Celtic

L’éventuelle nomination de Robbie Keane au poste d’entraîneur du Celtic Glasgow provoque une vive polémique parmi certains groupes de supporters pro-palestiniens du club écossais, en raison de son passage à la tête du Maccabi Tel Aviv.

Ancien international irlandais et meilleur buteur de l’histoire de l’Irlande, Robbie Keane est considéré comme le favori pour prendre les commandes du Celtic après avoir entamé des discussions avec le principal actionnaire du club, Dermot Desmond. L’ancien attaquant garde une cote importante auprès des supporters après son passage remarqué au Celtic en 2010.

Mais son expérience en Israël continue de susciter des critiques. Nommé entraîneur du Maccabi Tel-Aviv en juin 2023, avant les attaques du Hamas du 7 octobre, Keane avait conduit le club à un doublé championnat-coupe avant de quitter ses fonctions en 2024 pour rejoindre le club hongrois Ferencvárosi TC.

Des graffitis et banderoles hostiles à son arrivée sont apparus aux abords du stade du Celtic, tandis que certains commentaires publiés sur les réseaux sociaux ont pris un caractère antisémite.

Dans un communiqué, le groupe « Celtic Fans for the Liberation of Palestine » estime que la nomination de Keane serait « profondément clivante » au sein des supporters. Le collectif reproche notamment à l’Irlandais d’avoir choisi d’entraîner un club israélien pendant la guerre à Gaza.

Israël rejette fermement les accusations de "génocide" formulées par certains militants et organisations. De son côté, Robbie Keane a déjà expliqué qu’il avait choisi de rester jusqu’au terme de la saison en Israël, notamment par responsabilité envers les membres de son staff qu’il avait emmenés avec lui.