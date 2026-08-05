Mohamed Salah rejoint Trabzonspor pour deux saisons

Mohamed Salah s’est engagé avec Trabzonspor, créant la surprise sur le marché des transferts. L’attaquant égyptien de 34 ans rejoint le club de Süper Lig après son départ de Liverpool au terme de la saison dernière.

Trabzonspor a dévoilé sa nouvelle recrue sous ses couleurs bordeaux et bleu ciel sur les réseaux sociaux. Face aux caméras, Mohamed Salah a adressé un premier message aux supporters : « Pour nous, Trabzon est partout ! »

https://x.com/i/web/status/2084912588668682347 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

La durée exacte du contrat n’a pas encore été détaillée par le club, mais plusieurs médias turcs affirment que Mohamed Salah a donné son accord pour deux saisons. Son salaire atteindrait 17 millions d’euros par an, ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé de l’histoire du championnat turc. Türkiye Today

Trabzonspor avait d’abord annoncé officiellement l’ouverture des négociations avec Mohamed Salah. Le président du club, Ertuğrul Doğan, avait ensuite confirmé son arrivée en Turquie pour passer sa visite médicale avant la finalisation de l’opération. Reuters

https://x.com/i/web/status/2084911094716301350 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Un choix inattendu après Liverpool

Mohamed Salah était libre depuis la fin de son aventure avec Liverpool, où il avait évolué pendant neuf saisons. Alors qu’un départ vers l’Arabie saoudite semblait probable, l’attaquant a finalement choisi le projet sportif de Trabzonspor.

Beşiktaş s’était également intéressé à Mohamed Salah, mais le club d’Istanbul aurait abandonné les discussions en raison du coût de l’opération et des droits à l’image du joueur.

Sous le maillot de Liverpool, Mohamed Salah a inscrit 257 buts en 442 rencontres, remportant notamment deux titres de Premier League et une Ligue des champions.

La dernière saison de Mohamed Salah en Angleterre avait toutefois été plus difficile, avec une baisse de son temps de jeu et des tensions avec l’entraîneur Arne Slot.

Trabzonspor affiche ses ambitions

Troisième du dernier championnat turc, Trabzonspor espère que l’arrivée de Mohamed Salah lui permettra de concurrencer davantage Galatasaray, Fenerbahçe et Beşiktaş.

Le club de la mer Noire retrouvera également la scène européenne en participant aux barrages de la Ligue Europa.

Mohamed Salah évoluera aux côtés de plusieurs joueurs passés par les grands championnats européens, parmi lesquels le gardien André Onana et l’ancien défenseur de Manchester City Stefan Savić.

Avec cette signature spectaculaire, Trabzonspor entend retrouver le titre de champion de Turquie, remporté pour la dernière fois en 2022.