Mondial 2026 : l'Iran dénonce les restrictions américaines imposées à son équipe

L'entraîneur de la sélection iranienne, Amir Ghalenoei, a annoncé que les restrictions de déplacement imposées par les États-Unis à son équipe lors de la Coupe du monde 2026 devraient être assouplies avant son dernier match de groupe contre l'Égypte, prévu vendredi à Seattle.

L'Iran dispute ses rencontres du Mondial aux États-Unis alors que Téhéran reste en guerre avec l'un des pays hôtes, Washington. En raison de cette situation, la sélection iranienne est basée au Mexique et doit effectuer de fréquents allers-retours transfrontaliers pour chaque rencontre.

Selon Ghalenoei, les autorités américaines n'ont jusqu'à présent autorisé les joueurs et le staff à rester sur le territoire américain que quelques heures après leurs matches, avec des changements de dernière minute concernant les modalités de déplacement.

Après avoir affronté la Belgique dimanche à Los Angeles, l'équipe iranienne devrait bénéficier de davantage de souplesse pour préparer son troisième match face à l'Égypte. « À Seattle, ils nous ont dit que nous pourrions faire ce que nous voulons, agir comme nous le souhaitons et arriver plus tôt », a déclaré le sélectionneur en conférence de presse, sans préciser l'origine de cette information.

L'entraîneur iranien a toutefois vivement critiqué le traitement réservé à son équipe depuis le début de la compétition. « Ce qui aurait été juste, c'est que nous bénéficiions des mêmes conditions pour nos deux premiers matches », a-t-il regretté.

« Malheureusement, pour les deux premières rencontres, d'autres ont pris les décisions concernant nos déplacements et leur calendrier », a-t-il ajouté, estimant que ces contraintes logistiques ont eu un impact négatif sur les performances de son équipe sur le terrain.