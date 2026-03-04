Silence sur le terrain : l’équipe féminine iranienne de football défie le régime avant un match

L’équipe féminine de football iranienne a choisi de rester silencieuse lors de l’hymne national avant son match d’ouverture contre la Corée du Sud en Australie, a rapporté mardi The Guardian. Les joueuses, alignées sur le terrain, n’ont pas chanté pendant que la version instrumentale de l’hymne était diffusée, un geste perçu comme un acte de défi contre le régime iranien.

https://x.com/i/web/status/2028624631922393332 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Ce silence survient alors que Israël poursuit ses frappes contre l’Iran dans le cadre de l’opération « Rugissement du lion », visant notamment à éliminer des responsables iraniens. Ces actions ont accentué l’instabilité interne et alimenté les appels à un soulèvement populaire.

D’autres figures sportives iraniennes se sont également exprimées contre le régime. L’ancien footballeur et entraîneur Ali Karimi a célébré sur X la destruction du palais de l’ancien guide suprême Ali Khamenei, qualifiant ironiquement le site de « toilettes publiques ».

De son côté, la grande maîtresse d’échecs franco-iranienne Mitra Hejazipour a publié plusieurs messages sur Twitter dénonçant le régime de Khamenei et se réjouissant de la mort de l’ancien guide et d’autres responsables iraniens, n’hésitant pas à utiliser des termes satiriques pour critiquer son entourage.