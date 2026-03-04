Où est passé Cristiano Ronaldo ? Depuis 24 heures, la question agite les médias et les supporters après le décollage de son jet privé de Riyad lundi soir. Selon les données du site de suivi aérien Flightradar24, l’appareil a quitté l’Arabie saoudite à 21h (heure locale) avant d’atterrir à Madrid dans la nuit.

Rapidement, des rumeurs ont affirmé que la star portugaise, sa compagne Georgina Rodriguez et leurs cinq enfants se trouvaient à bord. Une information justifiée par le contexte de tensions sécuritaires dans la région mais qui n’a toutefois pas été confirmée.

Face à l’ampleur des spéculations, son club, Al-Nassr, a publié mardi des photos de l’attaquant à l’entraînement à Riyad, assurant qu’il se trouvait toujours en Arabie saoudite. Dans la foulée, le club a toutefois annoncé que le joueur était blessé, qu’il suivait un programme spécifique et qu’il ne participerait pas au match de championnat prévu samedi contre Neom — sous réserve que la rencontre ne soit pas reportée en raison du contexte régional.

Un autre élément intrigue : le silence de Ronaldo sur les réseaux sociaux. Suivi par plus de 670 millions d’abonnés sur Instagram, le quintuple Ballon d’Or n’a rien publié depuis trois jours, une absence inhabituelle qui alimente davantage les interrogations.

En l’état, aucune confirmation officielle ne permet d’affirmer que le joueur a quitté le Royaume. Sa prochaine apparition potentielle sur le terrain pourrait avoir lieu mercredi prochain, lors de la rencontre entre Al-Nassr et Al-Wasl en Ligue des champions asiatique.