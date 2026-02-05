UEFA Youth League : le Maccabi Haïfa élimine le FC Barcelone, tenant du titre

Le football israélien ne regorge pas de succès retentissants sur la scène européenne. Mais ces dernières années, sa relève écrit une histoire à part. Après les exploits de la sélection U19 d’Ofir Haim, puis le parcours marquant de la sélection de Guy Luzon au Mondialito, c’est désormais au tour des jeunes du Maccabi Haïfa de frapper un immense coup.

À l’issue d’un match totalement fou, les Verts ont éliminé le FC Barcelone, tenant du titre européen, pour se qualifier en huitièmes de finale de la Youth League. Score final : 2-2 au terme du temps réglementaire, puis victoire 3-1 lors de la séance de tirs au but. Oui, Barcelone est bien tombé à Győr, en Hongrie.

Si l’équipe première du Maccabi Haïfa traverse une saison en dents de scie, son centre de formation, lui, ne cesse d’apporter fierté et espoir. Déjà tombeurs du champion de France Nantes au tour précédent, les jeunes Israéliens ont confirmé qu’ils n’étaient pas là par hasard.

Face à Barcelone, les joueurs d’Itay Mordechai ont livré une prestation pleine de caractère. Loin de subir, ils se sont montrés dangereux sur de longues séquences et auraient même pu régler l’affaire avant la fin du temps réglementaire. La qualification n’a rien d’un hold-up : elle récompense une équipe ambitieuse, disciplinée et sans complexe.

La rencontre avait pourtant mal débuté pour Haïfa. À la 39e minute, un but contre son camp d’Arad Geist permettait aux Catalans de prendre l’avantage. Mais le tournant du match est venu du banc. Entré en jeu, Liam Kargoula a totalement changé la physionomie de la partie : d’abord passeur décisif pour Liam Lousky à la 70e minute, il a ensuite inscrit lui-même le but du 2-1 à neuf minutes du terme.

Alors que les Verts pensaient tenir leur exploit, une décision arbitrale controversée a offert un penalty à Barcelone à la 90e minute, transformé par Guille Fernández pour ramener les deux équipes à égalité.

La séance de tirs au but a ensuite consacré un nouveau héros : Mark Golankov. À seulement 17 ans, le gardien du Maccabi Haïfa a stoppé trois tentatives catalanes, dont celle de Shane Kluivert, fils de Patrick. En face, Daniel Drazi, Noam Steifman et Ilay Roash n’ont pas tremblé, scellant une qualification historique.

Grâce à cet exploit, le Maccabi Haïfa rejoint le cercle très fermé des seize meilleures équipes de jeunes du continent. Aux côtés de cadors comme Chelsea ou le Real Madrid, on retrouve également des formations plus abordables sur le papier, telles que Žilina ou le Legia Varsovie.

Après avoir éliminé le champion d’Europe en titre, les jeunes Verts ont désormais le droit de rêver encore plus grand. Et surtout, ils rappellent que l’avenir du football israélien pourrait bien s’écrire avec ambition, talent et audace.