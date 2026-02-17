Un combat d’exhibition Mike Tyson–Floyd Mayweather annoncé en avril 2026 en RDC

Un combat d’exhibition entre Mike Tyson et Floyd Mayweather Jr. devrait se tenir le 25 avril 2026 en République démocratique du Congo, selon plusieurs médias. La rencontre est annoncée à Kinshasa, ville entrée dans l’histoire de la boxe avec le mythique Rumble in the Jungle de 1974 entre Mohamed Ali et George Foreman.

L’événement avait été évoqué dès septembre 2025 sans détails concrets, et son organisation avait semblé incertaine lorsqu’un autre combat d’exhibition de Mayweather avait été annoncé en Grèce. Ces derniers jours, Tyson a toutefois confirmé la tenue du duel, affirmant avoir accepté le défi lancé par son rival.

Âgé de 59 ans, Tyson (50 victoires, 7 défaites) était remonté sur le ring en novembre 2024 pour affronter Jake Paul lors d’un combat très médiatisé diffusé sur Netflix, perdu aux points après huit reprises. L’ancien champion du monde des lourds n’a plus remporté de combat officiel depuis 2003.

De son côté, Mayweather, 48 ans, demeure invaincu en carrière professionnelle (50-0). Retiré des rings depuis sa victoire contre Conor McGregor en 2017, il multiplie les exhibitions à travers le monde. Son dernier affrontement remonte à août 2024 face à John Gotti III.

Si l’affiche se confirme, elle réunira deux icônes aux trajectoires opposées, dans un décor chargé d’histoire pour la boxe mondiale.