Un tennisman jordanien renonce à un tournoi pour ne pas affronter un Israélien

Un jeune joueur de tennis jordanien de 17 ans a décidé de se retirer d’un tournoi international organisé à Chypre après avoir appris qu’il devait affronter un adversaire israélien dès le premier tour.

Talal Shatara, membre de l’équipe nationale jordanienne, participait au tournoi junior ITF J30 organisé du 25 mai au 1er juin. Selon sa famille, il a choisi de déclarer forfait pour des raisons de principe.

Sa mère a expliqué au média jordanien Roya News qu’elle était « fière » de la décision de son fils, qu’elle considère comme « un choix moral » plus important que toute réussite sportive.

Elle a souligné que ce tournoi représentait pourtant une opportunité importante pour le jeune joueur, qui aurait pu y gagner des points au classement international et améliorer ses chances d’obtenir plus tard des bourses universitaires, notamment aux États-Unis.

Mais selon elle, Talal Shatara estimait qu’affronter un joueur israélien allait à l’encontre de ses convictions personnelles et familiales.

« Il est venu s’excuser auprès de nous pour les frais du voyage et du billet d’avion après son retrait », a raconté sa mère. « Nous lui avons répondu que sa position n’avait pas de prix et que les principes comptaient davantage que n’importe quel titre sportif. »

Le jeune joueur fait partie de l’équipe nationale jordanienne depuis l’âge de 10 ans et est considéré comme l’un des grands espoirs du tennis jordanien.

Les tournois ITF J30 constituent l’un des premiers niveaux du circuit international junior et permettent aux jeunes joueurs de commencer à accumuler des points pour leur carrière internationale.

En se retirant du tournoi, Talal Shatara renonce ainsi à de précieux points de classement susceptibles d’influencer son avenir sportif et universitaire.