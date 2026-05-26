Jordanie : les manuels scolaires continuent de diffuser des contenus antisémites et anti-israéliens

En Jordanie, les manuels scolaires continuent de diffuser des contenus antisémites, anti-israéliens et favorables au jihad, malgré quelques avancées sur la tolérance religieuse et la place des femmes. C’est le constat d’un rapport publié par l’IMPACT-se, une organisation spécialisée dans l’analyse des programmes éducatifs au Moyen-Orient.

L’étude, portant sur 125 manuels scolaires jordaniens pour l’année 2025-2026, révèle que les Juifs y sont encore régulièrement présentés à travers des stéréotypes négatifs et des théories conspirationnistes. Un manuel d’éducation islamique destiné aux élèves de 4e affirme notamment que la « trahison » et le « non-respect des accords » seraient des « traits des Juifs ». D’autres ouvrages accusent les Juifs d’exercer une influence politique et financière malveillante.

Le rapport souligne également que l’État d’Israël disparaît systématiquement des cartes scolaires, remplacé par le terme « Palestine ». Le sionisme y est décrit comme un mouvement « raciste » et « colonial ». Les manuels évoquant le massacre du 7 octobre 2023 mené par les terroristes du Hamas présentent l’attaque comme une réaction à « l’oppression israélienne » et essentiellement comme une opération militaire, minimisant les atrocités commises contre les civils israéliens.

Si certains contenus encouragent la coexistence avec les chrétiens, décrits comme une composante naturelle de la société jordanienne, et montrent davantage de femmes dans des rôles professionnels et de direction, le rapport estime que la glorification du « martyre » et des interprétations violentes du jihad restent omniprésentes, y compris dans des supports destinés aux plus jeunes élèves.

Pour Marcus Sheff, directeur général d’IMPACT-se, cette situation est « particulièrement inquiétante » au regard du statut de la Jordanie, allié stratégique de l’Occident et partenaire de paix d’Israël.