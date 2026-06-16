Une députée belge brandit le drapeau pré-révolutionnaire iranien lors d’un match du Mondial malgré l’interdiction de la FIFA

La députée belge Darya Safai a annoncé mardi avoir défié l’interdiction de la FIFA en faisant entrer dans le SoFi Stadium de Los Angeles le drapeau iranien pré-révolutionnaire du « Lion et Soleil » lors du match entre l’Iran et la Nouvelle-Zélande.

La rencontre, disputée dans le cadre de la Coupe du monde 2026, s’est soldée par un match nul 2-2.

Sur le réseau social X, l’élue a revendiqué son geste en le présentant comme un acte symbolique de soutien aux opposants au régime iranien.

« J’ai fièrement porté le véritable drapeau iranien, le drapeau historique du Lion et Soleil, dans le stade de Los Angeles malgré l’interdiction de la FIFA. Aucun drapeau idéologique ne peut remplacer notre Lion et Soleil », a-t-elle écrit.

Le drapeau du Lion et Soleil était l’emblème national de l’Iran avant la révolution islamique de 1979 qui a porté au pouvoir l’ayatollah Rouhollah Khomeini.

Depuis la chute de la monarchie, ce symbole est largement utilisé par une partie de la diaspora iranienne ainsi que par plusieurs mouvements opposés à la République islamique.

Pour de nombreux opposants, il représente l’identité historique de l’Iran et constitue une alternative au drapeau officiel de la République islamique

La FIFA interdit généralement l’introduction dans les stades de symboles ou messages politiques susceptibles de provoquer des tensions lors des compétitions internationales.

Cette politique a déjà donné lieu à plusieurs controverses impliquant des supporters iraniens lors de compétitions récentes.

Le geste de Darya Safai intervient dans un contexte particulièrement sensible, marqué par les tensions politiques autour de l’Iran et par les débats au sein de la diaspora sur l’avenir du pays.

Née en Iran avant de s’installer en Belgique, Darya Safai est connue pour ses prises de position contre la République islamique et pour son engagement en faveur des droits des femmes iraniennes.

Elle a à plusieurs reprises dénoncé la répression menée par les autorités iraniennes et soutenu les mouvements de contestation apparus ces dernières années dans le pays.

Son initiative lors du match Iran–Nouvelle-Zélande ajoute une dimension politique à la participation de la sélection iranienne à la Coupe du monde, alors que les questions liées au régime de Téhéran continuent de susciter de vifs débats sur la scène internationale.