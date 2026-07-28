Zinedine Zidane devrait être nommé sélectionneur de l'équipe de France aujourd'hui

L’ancien numéro 10 des Bleus succéderait à Didier Deschamps, en fonction depuis 2012.

L’annonce doit être faite à 11h00 au siège de la FFF par son président, Philippe Diallo. À 54 ans, Zinédine Zidane accéderait ainsi à une fonction qu’il présente depuis plusieurs années comme un rêve et pour laquelle sa candidature s’est progressivement imposée comme une évidence.

Champion du monde en 1998 et champion d’Europe en 2000 avec la France, l’ancien meneur de jeu dispose également d’un palmarès majeur comme entraîneur. À la tête du Real Madrid, il a notamment remporté trois Ligues des champions consécutives, en 2016, 2017 et 2018.

Sans club depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane hériterait d’une sélection encore marquée par l’élimination face à l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde 2026, puis par sa défaite contre l’Angleterre lors du match pour la troisième place.

Le défi sera important après quatorze années de mandat de Didier Deschamps, marquées par un titre mondial en 2018, une finale en 2022, une demi-finale en 2026 et une finale de l’Euro en 2016.

Selon L’Équipe, Zinédine Zidane pourrait être accompagné dans son staff par plusieurs proches, dont David Bettoni, Hamidou Msaidie et l’ancien gardien des Bleus Fabien Barthez.

Sa première rencontre à la tête de l’équipe de France devrait avoir lieu le 25 septembre en Turquie, dans le cadre de la Ligue des nations.

Au-delà du terrain, son arrivée devrait également renforcer l’exposition médiatique et commerciale des Bleus. Toujours ambassadeur d’Adidas, Zinédine Zidane a continué à développer son image, ses investissements et plusieurs projets familiaux liés au sport depuis la fin de sa carrière de joueur en 2006.