Cybersécurité : Israël alerte sur l'envoi de faux SMS du Commandement du front intérieur

Les autorités israéliennes mettent en garde contre une vaste campagne de phishing en cours, visant la population via des messages SMS frauduleux. Selon la Direction nationale israélienne de la cybersécurité, ces messages se présentent comme des communications officielles du Commandement du front intérieur, dans un contexte de tensions sécuritaires accrues.

Ces SMS contiennent des liens malveillants incitant les destinataires à télécharger une prétendue application destinée à faciliter la vie dans les abris. En réalité, il s’agit d’une tentative de piratage visant à dérober des données personnelles, des identifiants sensibles, voire à compromettre les appareils des utilisateurs.

Les autorités rappellent fermement que le Commandement du front intérieur n’envoie jamais de liens de téléchargement d’applications par SMS. Elles appellent la population à la plus grande vigilance, en recommandant de ne pas cliquer sur des liens suspects, de ne jamais communiquer d’informations personnelles et de télécharger uniquement des applications via les plateformes officielles.

Dans un contexte d’urgence et de forte tension, les tentatives de fraude numérique ont tendance à se multiplier. Les services de sécurité insistent donc sur l’importance d’une vigilance accrue afin d’éviter que ces attaques ne fassent davantage de victimes.