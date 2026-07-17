Le Land allemand de Basse-Saxe souhaite favoriser l'installation du groupe de défense israélien Rafael sur le site Volkswagen d'Osnabrück, ont indiqué à Reuters deux sources proches du dossier. L'entreprise israélienne envisage d'y fabriquer des composants destinés au système de défense antimissile Dôme de fer.

Plusieurs montages sont actuellement étudiés afin de permettre l'arrivée de Rafael dans cette usine, où la production du Volkswagen T-Roc Cabriolet doit prendre fin l'année prochaine. Parmi les solutions envisagées figure une scission du site d'Osnabrück en deux sociétés distinctes, une hypothèse révélée initialement par le quotidien économique Handelsblatt. Les sources soulignent toutefois qu'il ne s'agit que de l'un des différents scénarios à l'étude.

Rafael, entreprise publique israélienne spécialisée dans les technologies de défense, avait déjà signé une lettre d'intention avec Volkswagen concernant le site, selon des informations publiées par Reuters en avril.

La Basse-Saxe, où se trouve le siège de Volkswagen ainsi que cinq de ses six usines d'assemblage situées dans l'ouest de l'Allemagne, se montrerait optimiste quant à l'aboutissement du projet. Celui-ci susciterait néanmoins des réserves du Qatar, l'un des principaux actionnaires du constructeur automobile allemand.