Le constructeur automobile allemand Volkswagen serait en discussions avec l’entreprise israélienne Rafael afin de convertir l’une de ses usines à la production de systèmes de défense aérienne du Dôme de fer, selon une information du Financial Times. Le site concerné, situé à Osnabrück dans le nord-ouest de l’Allemagne, pourrait être réorienté vers la fabrication de camions servant de plateformes aux systèmes, ainsi que de lanceurs et de composants électroniques associés.

Ce projet intervient dans un contexte de difficultés économiques pour Volkswagen, confronté à une concurrence accrue des constructeurs chinois. Le groupe espère que cette reconversion permettra de préserver environ 2 300 emplois menacés par une possible fermeture du site. Il ambitionne également de répondre à une demande croissante en Europe pour des systèmes de défense aérienne, alors que les tensions militaires avec la Russie s’intensifient.

Au-delà de ses enjeux industriels, cette évolution marquerait un tournant symbolique pour Volkswagen. Fondée dans l’Allemagne des années 1930 à l’initiative d’Adolf Hitler pour produire des voitures accessibles au grand public, l’entreprise avait également participé à l’effort de guerre en fabriquant des équipements militaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce projet de production d’armements pourrait ainsi être perçu comme un "retour partiel à ce passé, plus de huit décennies plus tard.