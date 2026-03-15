Alexandre del Valle : les pays du Golfe face au dilemme d’une coalition contre l’Iran

Invité ce dimanche sur i24NEWS, le géopolitologue Alexandre del Valle a analysé les conditions nécessaires à la formation d’une éventuelle coalition internationale face à l’Iran. Selon lui, la situation régionale a profondément évolué ces dernières années, notamment en raison du rapprochement progressif entre Israël et plusieurs pays arabes hostiles à l’influence iranienne.

L’analyste souligne que de nombreux États du Moyen-Orient ont progressivement pris leurs distances avec les organisations soutenues par Téhéran, comme le Hamas ou le Hezbollah. Les représailles iraniennes visant certains pays du Golfe auraient même, selon lui, renforcé cette dynamique en rendant toute entente stratégique entre ces États et l’Iran pratiquement impossible.

Dans ce contexte, Alexandre del Valle estime que la période actuelle pourrait favoriser un rapprochement régional élargi contre Téhéran, notamment à travers une possible extension des accords d’Abraham, qui ont déjà permis de normaliser les relations entre Israël et plusieurs États arabes. Ces accords ont contribué à renforcer un axe régional opposé à l’influence iranienne au Moyen-Orient.

Cependant, il souligne que les pays du Golfe avancent avec prudence. Bien qu’ils perçoivent l’Iran comme une menace stratégique, leurs dirigeants cherchent à éviter une implication militaire directe dans le conflit. Pour ces États, l’enjeu est de ne pas apparaître comme engagés dans une guerre aux côtés d’Israël et des États-Unis, ce qui pourrait susciter des tensions au sein de leurs populations.

Selon Alexandre del Valle, l’Iran cherche précisément à exploiter cette fragilité politique en plaçant les dirigeants arabes dans une position délicate vis-à-vis de leur opinion publique. Dans ce contexte particulièrement sensible, conclut-il, l’équilibre régional reste extrêmement fragile et la situation évolue « sur un fil du rasoir ».