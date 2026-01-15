Arash Derambarsh sur i24NEWS : "Il faut fermer l’ambassade du régime islamique en France"

Invité ce jeudi soir sur i24NEWS, Arash Derambarsh a livré une analyse de la situation en Iran, rejetant catégoriquement l’idée d’un essoufflement du mouvement de contestation. « Il ne s’agit pas du tout d’un relâchement », a-t-il martelé, affirmant que la mobilisation reste massive et déterminée, malgré une répression d’une extrême violence.

Selon lui, si les manifestations ont pu prendre une telle ampleur depuis le 28 décembre, c’est aussi parce que les capacités militaires du régime islamiste iranien ont été affaiblies par des frappes antérieures. Une réalité, insiste-t-il, que certains critiques occidentaux des opérations israéliennes refusent de reconnaître. « Aujourd’hui, si les Iraniens peuvent descendre dans la rue, c’est parce que les défenses du régime ont été affaiblies », a-t-il déclaré.

Arash Derambarsh a rendu un hommage appuyé au peuple iranien, qu’il qualifie d’« héroïque », dénonçant des manifestants « désarmés, face à un régime aux abois » qui ferait appel à des combattants étrangers — irakiens, syriens ou afghans — pour tirer à balles réelles sur la population. Il évoque un bilan humain bien plus lourd que les chiffres officiellement avancés : « On ne parle pas de centaines de morts, mais de plus de 20 000 victimes », affirme-t-il, soulignant que le blackout d’Internet empêche toute évaluation indépendante.

Sur le plan international, l’élu français fustige le « silence assourdissant » des organisations de défense des droits de l’homme et du droit international, promptes selon lui à condamner Israël, mais absentes face aux massacres en Iran. Il dit ne pas être déçu par la temporisation de Donald Trump, y voyant une stratégie militaire calculée, tout en rappelant qu’Israël reste prêt à agir.

Enfin, Arash Derambarsh interpelle directement la France : il exhorte Paris à classer immédiatement les Gardiens de la révolution comme organisation terroriste et à fermer l’ambassade iranienne, estimant que « convoquer l’ambassadeur ne sert à rien ». Pour lui, l’Iran constitue aujourd’hui « la priorité absolue » et exige une réponse ferme, coordonnée et sans ambiguïté de l’Europe et de ses alliés.