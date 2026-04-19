Ariel Kahana : "Une fracture de confiance avec la France sur fond de crise iranienne"

Dans une intervention particulièrement critique, Ariel Kahana estime que la position de la France dans la guerre contre l’Iran révèle une rupture de confiance profonde avec Israël. Selon lui, il ne s’agit pas d’un simple « coup de colère » diplomatique, mais d’un malaise structurel, nourri par des divergences stratégiques récurrentes entre Paris et Jérusalem.

Au cœur de ses critiques, le positionnement du président Emmanuel Macron, accusé de ne pas s’aligner sur les efforts américains face à Téhéran. Ariel Kahana affirme que la France, bien qu’elle reconnaisse la menace iranienne, a choisi de ne pas intervenir dans le conflit et aurait même facilité certains arrangements permettant la circulation maritime, au détriment des objectifs poursuivis par Washington.

Pour le correspondant diplomatique d'Israel Hayom, ce choix ne relève pas d’une contrainte mais d’une décision politique assumée. Il considère que Paris aurait pu soutenir davantage les États-Unis, notamment face à la pression exercée par Donald Trump, mais a préféré suivre une ligne indépendante, perçue en Israël comme un affaiblissement du front occidental.

Ariel Kahana inscrit cette attitude dans une continuité historique, évoquant plusieurs épisodes où, selon lui, la France aurait fait défaut à Israël à des moments clés. Il y voit un décalage entre les déclarations d’amitié et les décisions concrètes, estimant que Paris « tourne le dos » à Jérusalem lorsqu’il s’agit d’enjeux stratégiques majeurs.

Plus largement, cette analyse reflète une inquiétude croissante en Israël quant à la fiabilité de certains partenaires européens dans un contexte de tensions régionales accrues. Pour Ariel Kahana, la guerre contre l’Iran agit comme un révélateur des lignes de fracture diplomatiques, et souligne la nécessité pour Israël de s’appuyer en priorité sur des alliances jugées plus constantes.

Cette prise de position illustre ainsi un climat de crispation, où les choix stratégiques de la France sont désormais ouvertement questionnés dans le débat public israélien.