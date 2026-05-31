Bellamy Bellucci, influenceuse et militante pro-israélienne d’origine sud-africaine, est devenue l’une des voix visibles de la défense d’Israël sur les réseaux sociaux.

Née dans une famille chrétienne en Afrique du Sud, elle explique avoir longtemps ressenti un décalage avec son environnement. Dès l’enfance, dit-elle, elle avait le sentiment profond d’être juive, sans parvenir encore à mettre des mots sur cette identité.

Son premier voyage en Israël, à l’âge de 20 ans, en 2011, a marqué un tournant. À Jérusalem, elle affirme avoir ressenti une forme de reconnaissance intérieure, comme si son âme retrouvait un lieu familier. « Israël m’a donné l’impression d’être chez moi », raconte-t-elle.

Après le 7 octobre, son engagement a pris une dimension beaucoup plus publique. Elle se trouvait alors aux États-Unis lorsqu’elle a commencé à recevoir les alertes roquettes sur son téléphone. Le lendemain, en découvrant l’ampleur des massacres, elle dit avoir vécu l’un des moments les plus douloureux de sa vie.

À l’époque, Bellamy Bellucci travaillait dans le mannequinat à Los Angeles. Elle affirme que son agence lui demandait déjà d’être plus discrète sur son identité juive, notamment parce qu’elle portait une étoile de David et publiait des contenus liés à Israël. Après le 7 octobre, elle a refusé de se taire.

Face au silence de nombreuses personnes autour d’elle, elle a commencé à publier massivement sur les réseaux. Selon elle, il ne s’agissait pas de rechercher l’attention, mais de dire ce qu’elle ressentait et de toucher d’autres personnes qui vivaient la même douleur.

Depuis, elle reçoit régulièrement des messages de haine et des menaces de mort. Elle affirme cependant avoir appris à ne pas laisser cette violence la paralyser. Pour elle, cette hostilité traduit surtout la peur et la projection de ses adversaires.

Bellamy Bellucci dit puiser sa force dans son identité juive, sa foi et la mémoire de ceux qui, avant elle, ont connu la haine antisémite. « On ne me dira pas de me taire et de mourir », résume-t-elle.