Darya Safai appelle la communauté internationale à agir face à la répression en Iran

La militante des droits des femmes Darya Safai a livré mercredi une prise de parole particulièrement alarmante, trois semaines après le début des manifestations en Iran. Évoquant un « cauchemar », elle a décrit une répression d’une ampleur inédite, affirmant que « des dizaines de milliers de personnes » auraient été abattues dans les rues du pays. « On n’a jamais vu une telle violence, ni en Iran ni ailleurs », a-t-elle martelé.

Selon Darya Safai, l’inaction internationale n’est plus tenable. « Réagir n’est pas une option, c’est une nécessité », a-t-elle insisté, rappelant que les manifestants iraniens étaient descendus dans la rue avec la conviction que le monde les soutiendrait. Or, a-t-elle dénoncé, ce soutien tarde à se matérialiser, tandis que le régime islamique poursuit une répression massive, accompagnée de coupures quasi totales d’Internet.

La militante a livré un témoignage particulièrement poignant sur la situation humanitaire. Elle a évoqué des familles cherchant les corps de leurs enfants dans des sacs mortuaires, décrivant un peuple plongé dans le deuil et la peur. « Comment demander aux gens de manifester quand ils cherchent le corps de leurs enfants ? », a-t-elle lancé, soulignant l’épuisement moral de la population.

Darya Safai a également posé une question politique centrale : « Veut-on une démocratie laïque en Iran, alliée d’Israël et de l’Occident, ou non ? ». À ses yeux, le régime iranien est affaibli, mais l’absence de protection internationale empêche toute mobilisation durable. Elle a averti que, sans réaction rapide, des massacres de masse pourraient se poursuivre.

Pointant l’absence de réponse des Nations unies, aucune réunion du Conseil de sécurité n’ayant été convoquée à ce stade, elle a exhorté les États-Unis et l’Europe à assumer leurs responsabilités, y compris par des moyens contraignants si nécessaire. « Le moment d’agir, c’est maintenant », a-t-elle conclu, affirmant être prête, comme des millions d’Iraniens, à « tout donner » pour renverser le régime, mais pas « sans perspective ni protection ».