Donald Trump, acteur central d’un monde remodelé mais fragilisé sur le front intérieur (analyse)

Invité à analyser l’action de Donald Trump depuis son retour au pouvoir, l’historien André Kaspi dresse le portrait d’un président devenu incontournable sur la scène internationale, tout en restant contesté au sein même de son pays.

Selon lui, l’année 2025 a été marquée par une omniprésence totale de Donald Trump dans l’actualité mondiale. « On ne parle que de lui », observe André Kaspi, soulignant que le président américain est aujourd’hui la figure centrale — parfois exclusive — des relations internationales. Personnage difficile à décrypter, Trump intrigue autant qu’il façonne un nouvel ordre mondial, allant jusqu’à vouloir remplacer l’Organisation des Nations unies par un « Conseil de la paix » aux contours flous, dont la composition, les missions et la portée restent incertaines. « Nous entrons dans l’inconnu », prévient l’historien.

Sur le plan politique, André Kaspi estime qu’il n’y a ni rupture ni véritable continuité entre le premier et le second mandat de Donald Trump, mais plutôt une accentuation. Les décisions prises lors des quatre premières années sont aujourd’hui poussées plus loin, avec davantage de radicalité et de visibilité.

Toutefois, cette centralité internationale ne suffit pas à garantir un large soutien intérieur. L’historien rappelle que la popularité du président reste inférieure à 45 %, oscillant autour de 40 %, signe d’un malaise persistant au sein de l’opinion américaine. Pour de nombreux citoyens, les priorités sont ailleurs : inflation et hausse des prix, effets des droits de douane, politique migratoire, bras de fer avec le président de la Réserve fédérale ou encore dépenses symboliques comme l’extension de la Maison Blanche.

« Les Américains regardent d’abord ce qui se passe chez eux », insiste André Kaspi, notant un décalage entre la perception internationale de Trump et les préoccupations domestiques. Dans ce contexte, il juge crédible l’hypothèse d’une défaite de l’exécutif lors des élections de mi-mandat prévues en novembre, en raison d’un mécontentement réel d’une partie de l’électorat.