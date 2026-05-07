Donald Trump mène une "stratégie du chaos" face à l’Iran, estime Moshé Ben David

La présence massive de militaires américains en Israël et dans la région traduit la volonté de Washington de maintenir une pression maximale sur l’Iran, estime le colonel de réserve de Tsahal Moshé Ben David. Invité sur i24NEWS, l’analyste militaire affirme qu’environ un millier de soldats américains seraient actuellement déployés dans le sud et le nord d’Israël, notamment autour de systèmes de défense aérienne stratégiques.

Selon lui, plusieurs scénarios sont possibles. D’une part, cette présence pourrait indiquer qu’aucune escalade immédiate n’est prévue, les armées évitant généralement de placer leurs soldats en permission à la veille d’une offensive majeure. Mais Moshé Ben David n’exclut pas non plus une stratégie de diversion orchestrée par Donald Trump afin de préparer une éventuelle action surprise.

L’ancien officier estime surtout que les États-Unis se préparent à rester durablement dans la région. « Si des soldats sont en permission, cela signifie aussi qu’ils se projettent sur le long terme », explique-t-il. Pour lui, ce déploiement massif constitue également un message adressé à Téhéran : Washington ne compte pas céder malgré l’enlisement des négociations.

Moshé Ben David considère que Donald Trump cherche avant tout à épuiser économiquement le régime iranien. Il évoque notamment la menace d’un étouffement progressif du port stratégique de Bandar Abbas, principal point d’entrée des produits de base en Iran. Selon lui, l’objectif américain serait de provoquer des pénuries alimentaires et une pression intérieure croissante contre le régime.

« Trump applique une véritable stratégie du chaos », analyse-t-il, estimant que le président américain entretient volontairement l’incertitude sur ses intentions afin de maintenir une pression psychologique permanente sur les dirigeants iraniens.

Concernant un éventuel embrasement régional, notamment en mer Rouge, Moshé Ben David juge difficile de prévoir si les Houthis du Yémen interviendraient directement. Il estime toutefois que les groupes pro-iraniens ont parfaitement conscience de l’ampleur du dispositif militaire américain actuellement déployé dans la région.