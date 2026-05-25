Edy Cohen : "Les mains d’Israël sont liées face au Hezbollah"

Edy Cohen, chercheur, a estimé qu’Israël se trouvait aujourd’hui dans une situation extrêmement complexe face au Hezbollah, malgré la multiplication des attaques contre le nord du pays et les pertes subies par Tsahal au Liban.

Selon lui, les discussions directes engagées entre Israël et le Liban limitent fortement la capacité d’action israélienne contre Beyrouth et les infrastructures libanaises. Edy Cohen affirme également que l’Iran a désormais lié le dossier libanais aux négociations régionales et aux discussions menées avec les États-Unis, ce qui réduit encore davantage la marge de manœuvre israélienne.

Le chercheur met en garde contre un scénario similaire à celui du retrait israélien du Liban en 2000. Selon lui, si Tsahal devait quitter à nouveau le sud du Liban, le Hezbollah chercherait immédiatement à présenter ce retrait comme une victoire stratégique obtenue grâce à ses drones et à ses attaques contre Israël.

Edy Cohen estime également que les démocraties comme Israël sont confrontées à des contraintes militaires et diplomatiques bien plus importantes que les régimes autoritaires lorsqu’il s’agit de combattre des organisations terroristes. « Tout le monde nous regarde », affirme-t-il, évoquant notamment les pressions internationales et américaines exercées sur Israël.

Concernant la menace des drones du Hezbollah, il reconnaît la difficulté du défi sécuritaire tout en estimant qu’Israël devra continuer à intensifier ses frappes contre l’organisation terroriste afin de tenter de réduire ses capacités militaires.