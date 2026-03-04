Ephraim Herrera : "La confrontation avec l’Iran est une guerre existentielle à dimension religieuse"

Invité à analyser les ressorts profonds du conflit actuel, le spécialiste du monde musulman Ephraim Herrera a développé une lecture historique et idéologique de l’affrontement entre l’Iran et Israël, qu’il qualifie de « guerre existentielle ».

Selon lui, la rivalité entre sunnites et chiites plonge ses racines dans les débuts de l’islam, notamment dans la bataille de Karbala en 680, événement fondateur du chiisme. Cette fracture, explique-t-il, structure encore aujourd’hui les rapports de force au sein du monde musulman. Il souligne que la révolution islamique iranienne a introduit une dimension activiste, rompant avec l’attente traditionnelle du retour du Mahdi pour justifier une action politique et militaire directe.

Ephraïm Herrera estime que les investissements massifs de Téhéran – « des dizaines de milliards » – dans le financement de groupes terroristes armés tels que le Hezbollah ou le Hamas ne peuvent s’expliquer uniquement par des considérations stratégiques. À ses yeux, la dimension religieuse et idéologique est centrale. Il rappelle que l’idéologie du régime iranien s’est nourrie de penseurs islamistes radicaux, contribuant à inscrire le conflit dans une logique de confrontation globale.

Interrogé sur l’hypothèse d’une chute du régime iranien, il avance que le leadership du monde musulman basculerait vraisemblablement vers des puissances sunnites comme la Turquie ou l’Arabie saoudite, dans un contexte de rivalités persistantes.

Sur le plan stratégique, Herrera évoque deux axes majeurs : l’ouest de l’Iran, où des forces kurdes pourraient jouer un rôle dans une dynamique interne, et Téhéran, métropole clé dont la situation socio-économique fragilisée pourrait peser dans l’évolution politique du pays.

Pour lui, la combinaison d’une pression militaire extérieure et de tensions internes croissantes constitue l’orientation actuelle d’Israël et des États-Unis face à Téhéran.