Escalade avec l’Iran : l’Europe en première ligne des représailles ?

Invité ce lundi soir dans La Grande Édition sur i24NEWS, Emmanuel Dupuy, président de l’Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE), a alerté sur les risques d’attaques iraniennes en Europe en cas d’affrontement direct entre Washington et Téhéran.

Selon lui, le Hezbollah demeure aujourd’hui le réseau le plus structuré dont dispose l’Iran sur le continent européen. Certes affaibli par les frappes israéliennes de 2024 et 2025 et fragilisé financièrement par la perte de certains relais, notamment au Venezuela, le mouvement terroriste chiite conserve des capacités logistiques et dormantes. Emmanuel Dupuy rappelle d’ailleurs que les services britanniques ont récemment indiqué avoir déjoué plusieurs complots liés à des intérêts iraniens.

Mais le Hezbollah ne serait pas l’unique levier. D’autres organisations pourraient être activées, y compris certains groupes djihadistes palestiniens ayant déjà opéré en Europe. L’analyste évoque également l’hypothèse d’alliances tactiques indirectes permettant à Téhéran de maintenir une forme de dénégation plausible en cas d’attentats.

Quant aux pays les plus exposés, le Royaume-Uni figure en tête, notamment en raison de la base stratégique de Diego Garcia, utilisée par les forces américaines. La France pourrait également être concernée, du fait de son implication passée dans les dispositifs de défense antimissile et dans la coopération en matière de renseignement. Enfin, les États ayant soutenu le mécanisme de « snapback » contre l’Iran — France, Allemagne et Royaume-Uni — pourraient apparaître comme des cibles prioritaires dans une logique de représailles.

Pour Emmanuel Dupuy, l’Europe ne serait donc pas un théâtre secondaire, mais un espace stratégique potentiel dans une confrontation élargie entre les États-Unis et l’Iran.