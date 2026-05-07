Giorgio Cafiero : les Émirats affirment leur indépendance face à l’Arabie saoudite

Les tensions croissantes entre l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis traduisent une profonde recomposition des équilibres au sein du Golfe, estime Giorgio Cafiero, PDG et fondateur du cabinet Gulf State Analytics. Interrogé sur i24NEWS, l’analyste explique qu’Abu Dhabi mène désormais une politique étrangère de plus en plus autonome, assumant ouvertement la défense de ses propres intérêts stratégiques, parfois au détriment de l’alignement traditionnel avec Riyad.

« Les Émirats sont devenus plus confiants et ne cherchent plus à agir dans l’ombre de l’Arabie saoudite », souligne-t-il. Selon lui, les divergences entre les deux puissances du Golfe existaient déjà depuis plusieurs années, mais elles apparaissent aujourd’hui de manière beaucoup plus visible.

Giorgio Cafiero estime notamment que le rapprochement des Émirats avec Israël a profondément modifié les dynamiques régionales et placé Riyad dans une position délicate. Les accords de normalisation signés par Abu Dhabi avec Israël ont permis aux Émirats de renforcer leur influence diplomatique et économique, tout en suscitant des inquiétudes dans plusieurs capitales arabes quant à l’impact de cette stratégie sur la stabilité régionale.

Pour autant, l’expert ne croit pas à une rupture entre les deux monarchies du Golfe. « Il y aura beaucoup de tensions, mais aucun des deux pays ne souhaite un véritable conflit », affirme-t-il, rappelant le traumatisme régional provoqué par la crise de 2017 entre le Qatar et plusieurs pays arabes.

L’analyste revient également sur la sortie des Émirats de l’OPEP, une décision favorablement accueillie par l’administration Trump. Selon lui, Washington voit d’un bon œil toute initiative susceptible de faire baisser les prix de l’énergie dans un contexte marqué par les tensions avec l’Iran et les inquiétudes sur les marchés pétroliers mondiaux.

Donald Trump, rappelle-t-il, critique l’OPEP depuis des années et considère que le retrait émirati pourrait contribuer à soulager l’économie américaine. Giorgio Cafiero estime toutefois que cette évolution pourrait accentuer certaines frictions entre Riyad et Washington, sans pour autant provoquer une crise majeure entre les deux alliés historiques.