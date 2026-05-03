Guerre numérique : Téhéran peut-il couper l'internet mondial ?

L’Iran brandit un levier de pression redoutable : les câbles sous-marins qui assurent l’essentiel des communications numériques mondiales. Dans le détroit d’Ormuz, artère vitale du commerce énergétique, transitent également des infrastructures critiques par lesquelles passerait jusqu’à 99 % du trafic Internet international. Une vulnérabilité que Téhéran connaît parfaitement et qu’il pourrait exploiter dans un contexte de tensions croissantes.

Selon les données disponibles, plusieurs dizaines de câbles relient la péninsule Arabique et Oman au reste du monde via ce passage stratégique, au sein d’un réseau global qui compte près de 600 câbles en service ou en construction. Parmi eux, des axes majeurs comme l’Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1) ou le réseau Falcon, essentiels pour les échanges entre l’Asie, le Moyen-Orient et l’Europe.

Jusqu’à présent, la majorité des incidents recensés sur ces infrastructures — entre 150 et 200 par an dans le monde — sont d’origine accidentelle : ancres de navires, activités de pêche ou défauts techniques. Ces perturbations passent souvent inaperçues, les données étant redirigées via des itinéraires alternatifs. Mais une attaque délibérée changerait radicalement la donne.

Un précédent en février 2024 illustre ce risque : après le naufrage d’un navire touché en mer Rouge, plusieurs câbles avaient été endommagés, perturbant jusqu’à 25 % du trafic entre l’Asie, l’Europe et le Moyen-Orient. Les conséquences potentielles d’un sabotage ciblé sont considérables : ralentissements massifs, coupures d’Internet, paralysie des transactions financières, perturbations énergétiques et impacts sur les opérations militaires.

La réparation de ces infrastructures, coûteuse et complexe, peut s’étendre sur plusieurs semaines. Dans ce contexte, une action iranienne contre ces câbles aurait un effet à la fois stratégique et psychologique majeur. Elle démontrerait la capacité d’un acteur régional à frapper une infrastructure globale sans recourir à une confrontation militaire directe.

À l’heure où les conflits hybrides redéfinissent les rapports de force, ces réseaux invisibles apparaissent plus que jamais comme des cibles de premier plan.