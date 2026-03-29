Iran : derrière les apparentes divisions, un pouvoir verrouillé par les Gardiens de la révolution

Les rumeurs de divisions au sommet du régime iranien, évoquant des désaccords entre le président et les Gardiens de la révolution sur la conduite de la guerre, relèvent davantage de l’illusion que d’une véritable fracture. Pour le géopolitologue Alexandre Del Valle, ces tensions apparentes s’inscrivent dans une stratégie bien rodée, visant à entretenir le doute sans remettre en cause la solidité du pouvoir.

Selon lui, le véritable centre de décision en Iran ne se situe ni à la présidence ni même au sein du clergé, mais entre les mains d’un noyau restreint de dirigeants des Gardiens de la révolution. « Le vrai pouvoir, ce sont une dizaine à une quinzaine de responsables », explique-t-il, décrivant un système collégial capable d’absorber les pertes et de se reconstituer rapidement. Dans cette configuration, le président apparaît comme une figure secondaire, sans réelle autonomie politique.

Les déclarations alarmistes sur un possible effondrement économique rapide doivent également être relativisées. Pour Del Valle, ce type de discours ne peut être tenu sans validation préalable du pouvoir réel. Il s’agirait plutôt d’un outil tactique, destiné à brouiller les pistes et à laisser entrevoir une ouverture, voire une possibilité de négociation, sans pour autant traduire une faiblesse structurelle du régime.

Cette mise en scène d’un courant « modéré » face à une ligne plus dure n’est pas nouvelle. Depuis plusieurs décennies, le régime iranien alterne entre figures présentées comme réformatrices et autorités plus radicales, dans une logique de communication interne et externe. Une dualité qui permet de maintenir une façade de pluralisme tout en conservant un contrôle strict du pouvoir.

Enfin, Alexandre Del Valle met en garde contre toute sous-estimation de l’Iran. Malgré son caractère autoritaire, le pays dispose d’une administration solide, d’élites formées et de capacités techniques importantes. Cette combinaison renforce sa résilience et sa capacité d’adaptation face aux pressions extérieures.

En définitive, les supposées divisions au sommet de l’État iranien apparaissent moins comme un signe de fragilité que comme un levier stratégique, destiné à influencer les perceptions et à gagner du temps dans un contexte de confrontation accrue.