Julien Odoul : "Aux islamo-gauchistes et militants de salon : essayez d’organiser une fête à Gaza !"

Dans un entretien, l'élu a dénoncé ce qu'il qualifie de récupération politique de la cause palestinienne et s'en est pris aux militants qu'il appelle les « islamo-gauchistes ».

Selon Sud Ouest, la peña Patxondo revendique une conception militante des Fêtes de Bayonne, résumée par le slogan « Besta bai, borroka ere bai » (« La fête oui, la lutte aussi »). L'association affirme que « la fête est politique » et met cette année en avant plusieurs causes, dont le soutien à des producteurs palestiniens à travers la vente de foulards réalisés à partir de keffiehs rouge et blanc. D'autres initiatives sont également consacrées à la précarité ou à la promotion de la langue basque.

En réaction, Julien Odoul a estimé que les défenseurs de cette démarche méconnaissaient la réalité de la vie sous le Hamas. « Essayez d'organiser une fête à Gaza ! Vous n'aurez même pas le temps d'allumer la musique », a-t-il déclaré. Il a également affirmé que les personnes LGBT auraient « 15 secondes d'espérance de vie » à Gaza et accusé certains militants de servir de « meilleur relais du Hamas » en Occident.

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Le député a enfin soutenu que « le seul pays où ils peuvent organiser une Gay Pride, c'est Israël », qu'il a qualifié de « seule démocratie de la région », dénonçant une vision qu'il juge « totalement décalée » des soutiens occidentaux à la cause palestinienne.