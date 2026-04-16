Julien Odoul : "La loi Yadan ne permettra pas de faire reculer la haine des juifs en France. C'est une illusion"

Le Rassemblement national reste évasif sur son intention de vote concernant la proposition de loi Yadan, tout en exprimant une opposition de fond au texte. Interrogé sur Sud Radio, le porte-parole du parti, Julien Odoul, n’a pas tranché, déclarant simplement que son groupe « verra » le moment venu, tout en estimant que cette initiative ne répond pas aux enjeux actuels.

Sur le fond, Julien Odoul a vivement critiqué l’efficacité du projet de loi, affirmant que « la loi ne permettra pas de faire reculer la haine des juifs en France, c’est une illusion ». Selon lui, ce type de mesure législative viserait davantage à détourner l’attention des responsabilités politiques, qu’il attribue directement à l’exécutif. Il accuse ainsi le président Emmanuel Macron d’être « responsable et coupable de faire monter l’antisémitisme en France », en dénonçant notamment les choix politiques opérés lors des élections législatives de 2024.

Le porte-parole du RN a également ciblé La France insoumise et son leader Jean-Luc Mélenchon, tenant des propos particulièrement virulents. Il a ainsi déclaré : « Le parti antisémite, passionnément antisémite, qui est la meute LFI, les amis de Jean-Luc Mélenchon, qui font de l'antisémitisme un carburant électoral, avec des propos nauséabonds, qui font à la fois de l'antisionisme, qui est de l'antisémitisme, en faisant des parallèles scandaleux et en essentialisant les juifs de France ». Ces accusations s’inscrivent dans un contexte de tensions politiques accrues autour de la question de l’antisémitisme.

Enfin, Julien Odoul a réaffirmé que, selon le RN, la lutte contre l’antisémitisme passe avant tout par un durcissement des politiques migratoires et une action renforcée contre l’islamisme. Le parti d’extrême droite cherche ainsi à se positionner sur ce terrain, tout en rejetant les réponses législatives proposées par la majorité.