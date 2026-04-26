"Le centre reste fort" : Ben-Dror Yemini voit dans l’alliance Bennett-Lapid un tournant politique en Israël

L’éditorialiste Ben-Dror Yemini, du quotidien Yediot Aharonot, analyse l’alliance entre Naftali Bennett et Yaïr Lapid comme le reflet d’une spécificité israélienne : la résilience du centre politique, là où il s’effondre dans de nombreuses démocraties occidentales.

«En France ou aux États-Unis, le centre a quasiment disparu au profit de clivages extrêmes», observe-t-il, évoquant des sociétés polarisées entre blocs opposés. À l’inverse, Israël conserverait un large socle électoral centriste, composé à la fois d’une droite libérale et d’un centre modéré, capable de peser dans les équilibres politiques.

Dans ce contexte, l’union Bennett-Lapid apparaît comme «un phénomène sain», répondant à une aspiration profonde de la société israélienne à dépasser les divisions internes. «Les Israéliens ne veulent plus de querelles permanentes», souligne Yemini, estimant que cette alliance pourrait capter une volonté collective de stabilisation à l’approche des prochaines élections.

Sur le plan électoral, l’analyste reconnaît que ce rapprochement pourrait profiter aux deux hommes, notamment à Yaïr Lapid, en recul dans les sondages, tandis que la dynamique actuelle semble porter Naftali Bennett, désormais positionné comme principal challenger du Premier ministre Benyamin Netanyahou.

Toutefois, des interrogations subsistent quant à la cohérence de cette alliance. Le risque de confusion entre les bases électorales existe, admet-il, même si les lignes idéologiques traditionnelles — notamment sur la question palestinienne — sont aujourd’hui largement reléguées au second plan. «Les vrais débats portent désormais sur l’enrôlement des ultra-orthodoxes et la réforme judiciaire», précise-t-il.

Enfin, Yemini envisage un élargissement possible de ce bloc centriste. Les différences avec d’autres figures comme Gadi Eizenkot ou Benny Gantz lui paraissent minimes, ouvrant la voie à une coalition plus large dans les semaines à venir.

Pour l’éditorialiste, l’enjeu est clair : structurer un centre unifié capable de rivaliser avec le bloc au pouvoir et de proposer une alternative crédible dans un paysage politique en recomposition.